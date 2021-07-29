Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,478, en yüksek 2,857 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,478, en yüksek 2,857 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,478
|2,857
|Ekmeklik diğer buğday
|2,414
|2,784
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|2,582
|2,800
|Düşük vasıflı buğdaylar
|2,413
|2,844
|Makarnalık buğdaylar
|2,831
|2,907
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|2,372
|2,521
|Mısır
|2,401
|2,429
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|7,729
|8,007
Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin
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