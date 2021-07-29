Konya Ticaret Borsası
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Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Melike Keskin - Haberler | Güncel

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,478, en yüksek 2,857 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,478, en yüksek 2,857 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday2,4782,857

Ekmeklik diğer buğday2,4142,784

Ekmeklik beyaz sert buğday2,5822,800

Düşük vasıflı buğdaylar2,4132,844

Makarnalık buğdaylar2,8312,907

DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar2,3722,521

Mısır2,4012,429
BAKLİYATLAR

Fasulye7,7298,007

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin

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