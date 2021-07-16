Konya Ticaret Borsası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Melike Keskin - Haberler | Güncel

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,417, en yüksek 3,015 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,417, en yüksek 3,015 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday 2,417 3,015

Ekmeklik diğer buğday 2,486 3,010

Ekmeklik beyaz sert buğday 2,633 3,010

Düşük vasıflı buğdaylar 2,389 2,856

Makarnalık buğday 2,741 2,815

DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar 2,327 2,508

Mısır 2,400 2,404
Mercimek 7,341 7,341

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin

Büyükşen çifti cinayetinde gözaltı sayısı 25'e yükseldi
Büyükşen çifti cinayetinde gözaltı sayısı 25'e yükseldi
Son Dakika | Konya'da Büyükşen çiftinin 3 yıl önce öldürülmesine ilişkin 1 şüpheli daha gözaltına alındı
Son Dakika | Konya'da Büyükşen çiftinin 3 yıl önce öldürülmesine ilişkin 1 şüpheli daha gözaltına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Ali Babacan Muharrem İnce Mustafa Varank Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Hande Erçel Deniz Akkaya Hakan Sabancı Zeynep Bastık
Spor Alper Yılmaz Gökhan Gönül Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Konya Ticaret Borsası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 15:50:17. #1.16#

title