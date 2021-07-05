Konya Ticaret Borsası

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Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Taner Aydın - Haberler | Ekonomi

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,518, en yüksek 2,906 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,518, en yüksek 2,906 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday2,5182,906

Ekmeklik diğer buğday2,5022,612

Ekmeklik beyaz sert buğday2,6012,753

Düşük vasıflı buğdaylar2,5012,815

DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar2,4062,592

Mısır2,4062,456

Fasulye7,2697,269

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın

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