Konya Ticaret Borsası
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Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat - Haberler | Ekonomi

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,479, en yüksek 2,786 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,479, en yüksek 2,786 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Makarnalık buğdaylar2,7392,739

Ekmeklik kırmızı sert buğday2,4792,786

Ekmeklik beyaz sert buğday2,6622,662

Ekmeklik diğer buğday2,4382,656

Düşük vasıflı buğday2,4742,696

DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar2,452,602

Mısır2,4082,421

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

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