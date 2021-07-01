Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,479, en yüksek 2,786 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,479, en yüksek 2,786 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğdaylar
|2,739
|2,739
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,479
|2,786
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|2,662
|2,662
|Ekmeklik diğer buğday
|2,438
|2,656
|Düşük vasıflı buğday
|2,474
|2,696
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|2,45
|2,602
|Mısır
|2,408
|2,421
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat
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