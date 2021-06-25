Konya Ticaret Borsası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Taner Aydın - Haberler | Ekonomi

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,501 en yüksek 2,621 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,501 en yüksek 2,621 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday2,5012,621

Ekmeklik diğer buğday2,5012,501

Ekmeklik beyaz sert buğday2,5142,514

Düşük vasıflı buğdaylar2,5402,551

DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar2,4022,636

Mısır2,3822,427

Fasulye7,8017,801

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın

Ticaret için gittiği Suriye'de tutuklanan Türk iş insanı, 10 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu
Ticaret için gittiği Suriye'de tutuklanan Türk iş insanı, 10 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu
Dikim makinesi fiyatı yüksek olunca ahşaptan kendisi üretti
Dikim makinesi fiyatı yüksek olunca ahşaptan kendisi üretti
Ticaret Bakanı Muş: 'Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize verilen 3 bin ve 5 bin liralık hibe desteğinin son başvuru tarihini 1...
Ticaret Bakanı Muş: "Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize verilen 3 bin ve 5 bin liralık hibe desteğinin son başvuru tarihini 1...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar İlham Aliyev Deniz Poyraz Fahrettin Koca
Magazin Alişan Müge Anlı Merve Dizdar Kaan Yıldırım
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Burak Yılmaz Emre Kocadağ Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Konya Ticaret Borsası - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 15:50:38. #1.14#

title