Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 2,740, en yüksek 2,753 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 2,740, en yüksek 2,753 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğdaylar
|2,740
|2,753
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|2,451
|2,702
|Mısır
|2,432
|2,454
|Fasulye
|7,305
|7,305
Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın
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