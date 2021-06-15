Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,634 lira, en yüksek 2,639 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,634 lira, en yüksek 2,639 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğdaylar
|
2,760
|
2,762
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,634
|2,639
|Düşük vasıflı buğday
|2,554
|2,554
|DİĞER HUBUBATLAR
|Fasulye
|7,370
|7,370
|Mısır
|2,536
|2,778
Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın
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