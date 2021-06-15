Konya Ticaret Borsası
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Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Taner Aydın - Haberler | Güncel

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,634 lira, en yüksek 2,639 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,634 lira, en yüksek 2,639 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Makarnalık buğdaylar

2,760

2,762

Ekmeklik kırmızı sert buğday 2,634 2,639

Düşük vasıflı buğday 2,554

 2,554

DİĞER HUBUBATLAR

Fasulye 7,370 7,370

Mısır 2,536 2,778

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın

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