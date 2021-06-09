Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,570 lira, en yüksek 2,612 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,570 lira, en yüksek 2,612 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,570
|2,612
|Düşük vasıflı buğdaylar
|2,562
|2,562
|Makarnalık buğdaylar
|2,652
|2,652
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|2,762
|2,762
|Mısır
|2,482
|2,521
Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın
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