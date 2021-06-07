Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,565, en yüksek 2,622 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,565, en yüksek 2,622 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğdaylar
|2,653
|2,653
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,565
|2,622
|Düşük vasıflı buğday
|2,526
|2,526
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|2,776
|2,776
|Mısır
|2,537
|2,562
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat
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