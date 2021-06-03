Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında düşük vasıflı buğdayın kilogramı en düşük 2,448, en yüksek 2,640 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında düşük vasıflı buğdayın kilogramı en düşük 2,448, en yüksek 2,640 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik diğer buğday
|2,512
|2,512
|Düşük vasıflı buğdaylar
|2,448
|2,640
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|2,495
|2,544
Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın
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