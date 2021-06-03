Konya Ticaret Borsası
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Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Taner Aydın - Haberler | Güncel

Konya Ticaret Borsasında düşük vasıflı buğdayın kilogramı en düşük 2,448, en yüksek 2,640 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsasında düşük vasıflı buğdayın kilogramı en düşük 2,448, en yüksek 2,640 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik diğer buğday2,512

2,512

Düşük vasıflı buğdaylar2,4482,640

DİĞER HUBUBATLAR

Mısır2,4952,544

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın

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