Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,607 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,607 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğday
|2,607
|2,607
|Ekmeklik diğer buğday
|2,534
|2,539
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|2,688
|2,688
|Mısır
|2,469
|2,533
Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın
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