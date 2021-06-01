Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,545, en yüksek 2,613 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,545, en yüksek 2,613 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,545
|2,613
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|2,61
|2,61
|Mısır
|2,445
|2,464
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|6,868
|6,868
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat
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