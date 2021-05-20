Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,311 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,311 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,311
|2,311
|Ekmeklik diğer buğday
|2,303
|2,303
|Makarnalık buğdaylar
|2,412
|2,412
|Düşük vasıflı buğdaylar
|2,302
|2,336
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|2,478
|2,537
|Mısır
|2,240
|2,298
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat
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