Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,161 lira, en yüksek 2,218 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,161 lira, en yüksek 2,218 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,161
|2,218
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|2,141
|2,150
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|6,668
|6,806
Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın
Haber Yorumları
500