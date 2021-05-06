Konya Ticaret Borsası
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Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Taner Aydın - Haberler | Güncel

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,120 lira en yüksek 2,121 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,120 lira en yüksek 2,121 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday2,1202,121

Düşük vasıflı buğdaylar2,1012,152

DİĞER HUBUBATLAR

Mısır2,0702,087

BAKLİYATLAR

Fasulye7,1367,136

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın

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