Konya Ticaret Borsası
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Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Melike Keskin - Haberler | Güncel

Konya Ticaret Borsasında düşük vasıflı buğdayın kilogramı en düşük 2,147 lira, en yüksek 2,183 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsasında düşük vasıflı buğdayın kilogramı en düşük 2,147 lira, en yüksek 2,183 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Düşük vasıflı buğdaylar2,147

2,183

DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar2,047

2,047

Mısır2,015

2,036

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin

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