Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında düşük vasıflı buğdayın kilogramı en düşük 2,147 lira, en yüksek 2,183 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında düşük vasıflı buğdayın kilogramı en düşük 2,147 lira, en yüksek 2,183 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Düşük vasıflı buğdaylar
|2,147
|2,183
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|2,047
|2,047
|Mısır
|2,015
|2,036
Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin
Haber Yorumları
500