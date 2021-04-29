Konya Ticaret Borsası
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Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat - Haberler | Güncel

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,081 lira, en yüksek 2,203 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,081 lira, en yüksek 2,203 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday2,0812,203

Ekmeklik diğer buğday2,0422,234

Düşük vasıflı buğdaylar2,0392,138

Makarnalık buğday2,3162,316

DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar2,0112,034

Yulaf1,8211,821

Mısır1,9762,034

BAKLİYATLAR

Fasulye6,1006,843

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

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