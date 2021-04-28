Konya Ticaret Borsası
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Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Taner Aydın - Haberler | Güncel

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,101 lira, en yüksek 2,225 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,101 lira, en yüksek 2,225 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğday2,1012,225

Ekmeklik diğer buğday2,0422,264

Düşük vasıflı buğdaylar1,9822,205

DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar2,0182,027

Mısır2,0042,051

BAKLİYATLAR

Fasulye5,6006,683

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın

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