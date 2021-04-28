Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,101 lira, en yüksek 2,225 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,101 lira, en yüksek 2,225 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğday
|2,101
|2,225
|Ekmeklik diğer buğday
|2,042
|2,264
|Düşük vasıflı buğdaylar
|1,982
|2,205
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|2,018
|2,027
|Mısır
|2,004
|2,051
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|5,600
|6,683
Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın
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