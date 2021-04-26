Konya Ticaret Borsası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Melike Keskin - Haberler | Güncel

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,072 lira, en yüksek 2,252 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,072 lira, en yüksek 2,252 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday2,0722,252

Ekmeklik diğer buğday2,0302,250

Ekmeklik beyaz sert buğday2,0422,042

Düşük vasıflı buğdaylar2,0002,251

Makarnalık buğday2,2102,267

DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar1,9852,002

Mısır1,9542,053

BAKLİYATLAR

Fasulye6,0647,123

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Mehmet Muş Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Hadise Ebru Şallı Ebru Gündeş Serdar Ortaç
Spor Fatih Terim Rıza Kayaalp Fırat Aydınus Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Thodex Corona Virüs Emre Belözoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Konya Ticaret Borsası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 15:05:13. #1.15#

title