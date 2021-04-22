Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,058 en yüksek 2,180 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,058 en yüksek 2,180 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,058
|2,180
|Ekmeklik diğer buğday
|2,036
|2,106
|Düşük vasıflı buğdaylar
|2,023
|2,104
|Makarnalık buğday
|2,160
|2,212
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|1,974
|2,006
|Mısır
|2,010
|2,023
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|6,786
|7,316
Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin
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