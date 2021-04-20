Konya Ticaret Borsası
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Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat - Haberler | Ekonomi

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,180 lira, en yüksek 2,262 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,180 lira, en yüksek 2,262 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday2,1802,262

Ekmeklik diğer buğday2,0412,231

Düşük vasıflı buğdaylar2,0502,204

DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar1,9191,948

Mısır1,9812,009

BAKLİYATLAR

Fasulye6,7907,239

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

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