Konya Ticaret Borsası
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Konya Ticaret Borsası

Anadolu Ajansı / Taner Aydın - Haberler | Ekonomi
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,124 lira, en yüksek 2,203 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,124 lira, en yüksek 2,203 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğday2,124

 2,203

Ekmeklik diğer buğday 2,0862,086

Düşük vasıflı buğdaylar 2,074 2,261

DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar 1,8991,921

Mısır 1,930 1,975

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın

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