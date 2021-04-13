Konya Ticaret Borsası
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Konya Ticaret Borsası

Anadolu Ajansı / Taner Aydın - Haberler | Güncel
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,172 lira en yüksek 2,192 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,172 lira en yüksek 2,192 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğday 2,172

 2,192

Ekmeklik diğer buğday 2,073 2,259

Düşük vasıflı buğdaylar 2,072 2,222

DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar 1,856 1,881

Mısır 1,934 1,970

BAKLİYATLAR

Fasulye 6,650 6,901

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın

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