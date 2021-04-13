Konya Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Taner Aydın - Haberler | Güncel
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,172 lira en yüksek 2,192 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,172 lira en yüksek 2,192 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğday
|2,172
|2,192
|Ekmeklik diğer buğday
|2,073
|2,259
|Düşük vasıflı buğdaylar
|2,072
|2,222
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|1,856
|1,881
|Mısır
|1,934
|1,970
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|6,650
|6,901
Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın
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