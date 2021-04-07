Konya Ticaret Borsası
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Konya Ticaret Borsası

Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat - Haberler | Güncel
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,129, en yüksek 2,263 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,129, en yüksek 2,263 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday2,1292,263
Makarnalık buğday2,1622,270
Ekmeklik diğer buğday2,0812,259
Düşük vasıflı buğday2,0762,135
DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar1,8241,844
Mısır1,8741,931
BAKLİYATLAR

Fasulye6,3967,277

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

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