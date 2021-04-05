Konya Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat - Haberler | Güncel
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,078, en yüksek 2,236 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,078, en yüksek 2,236 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,078
|2,236
|Makarnalık buğday
|2,162
|2,241
|Ekmeklik diğer buğday
|2,086
|2,301
|Düşük vasıflı buğday
|2,050
|2,249
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|1,749
|1,828
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat
Haber Yorumları
Kullanıcı Adı
500