Konya Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Taner Aydın - Haberler | Güncel
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,100 lira, en yüksek 2,215 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,100 lira, en yüksek 2,215 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğday
|2,100
|2,215
|Ekmeklik diğer buğday
|2,240
|2,240
|Düşük vasıflı buğdaylar
|2,076
|2,161
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|1,747
|1,821
|Mısır
|1,864
|1,911
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|7,345
|7,345
Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın
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