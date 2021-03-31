Konya Ticaret Borsası
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Konya Ticaret Borsası

Anadolu Ajansı / Taner Aydın - Haberler | Güncel
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,100 lira, en yüksek 2,215 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,100 lira, en yüksek 2,215 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğday 2,100 2,215

Ekmeklik diğer buğday 2,240 2,240

Düşük vasıflı buğdaylar 2,076 2,161

DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar 1,747 1,821

Mısır 1,864 1,911

BAKLİYATLAR

Fasulye 7,345 7,345

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın

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