Konya Ticaret Borsası
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Konya Ticaret Borsası

Anadolu Ajansı / Taner Aydın - Haberler | Ekonomi
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,201 lira, en yüksek 2,260 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,201 lira, en yüksek 2,260 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday2,201

 2,260

Makarnalık buğday 2,151 2,160
Ekmeklik diğer buğday 2,050 2,126
Düşük vasıflı buğday 2,078 2,207
DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar 1,745 1,772
Mısır 1,857 1,884

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın

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