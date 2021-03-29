Konya Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Taner Aydın - Haberler | Ekonomi
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,073, en yüksek 2,244 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,073, en yüksek 2,244 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,073
|2,244
|Makarnalık buğday
|2,521
|2,521
|Ekmeklik diğer buğday
|2,050
|2,064
|Düşük vasıflı buğday
|2,050
|2,152
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|1,729
|1,760
|Mısır
|1,841
|1,873
Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın
Haber Yorumları
500