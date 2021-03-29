Konya Ticaret Borsası
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Konya Ticaret Borsası

Anadolu Ajansı / Taner Aydın - Haberler | Ekonomi
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,073, en yüksek 2,244 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,073, en yüksek 2,244 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday 2,073 2,244
Makarnalık buğday 2,521

2,521

Ekmeklik diğer buğday 2,050 2,064
Düşük vasıflı buğday 2,050 2,152
DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar 1,729 1,760
Mısır 1,841 1,873

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın

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