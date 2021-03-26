Konya Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Melike Keskin - Haberler | Güncel
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,121, en yüksek 2,232 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,121, en yüksek 2,232 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,121
|2,232
|Makarnalık buğday
|2,152
|2,152
|Ekmeklik diğer buğday
|2,070
|2,076
|Düşük vasıflı buğday
|2,069
|2,201
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|1,713
|1,748
|Mısır
|1,836
|1,870
Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin
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