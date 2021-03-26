Konya Ticaret Borsası
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Konya Ticaret Borsası

Anadolu Ajansı / Melike Keskin - Haberler | Güncel
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,121, en yüksek 2,232 liradan satıldı.

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Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,121, en yüksek 2,232 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday 2,121 2,232
Makarnalık buğday 2,152 2,152
Ekmeklik diğer buğday 2,070 2,076
Düşük vasıflı buğday 2,069 2,201
DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar 1,713 1,748
Mısır 1,836 1,870

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin

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