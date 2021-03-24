Konya Ticaret Borsası
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Konya Ticaret Borsası

24.03.2021 17:01 | Son Güncelleme: 24.03.2021 17:08
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,120-2,225 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,120-2,225 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday 2,120 2,225
Düşük vasıflı buğday 2,130 2,130
Makarnalık buğdaylar 2,167 2,167
DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar 1,696 1,738
Mısır 1,843 1,849

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin

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