Konya Ticaret Borsası
24.03.2021 17:01 | Son Güncelleme: 24.03.2021 17:08
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,120-2,225 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,120-2,225 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,120
|2,225
|Düşük vasıflı buğday
|2,130
|2,130
|Makarnalık buğdaylar
|2,167
|2,167
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|1,696
|1,738
|Mısır
|1,843
|1,849
Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin
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