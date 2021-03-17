Konya Ticaret Borsası
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Konya Ticaret Borsası

17.03.2021 12:49 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:04
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,125 ila 2,273 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,125 ila 2,273 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Durum buğdayı 2,214 2,350
Ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğday 2,125 2,273
Ekmeklik diğer beyaz buğday 2,138 2,164
Düşük vasıflı durum buğdayı 2,190 2,190
DİĞER HUBUBATLAR

Arpa 1,689 1,711
Yulaf 2,381 2,381
Mısır 1,838 1,847
BAKLİYATLAR

Nohut 4,346 4,346
Fasulye 6,262 6,262

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

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