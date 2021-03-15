Konya Ticaret Borsası
15.03.2021 15:11 | Son Güncelleme: 15.03.2021 15:14
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,200 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,200 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Durum buğdayı
|2,157
|2,276
|Ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğday
|2,200
|2,200
|Ekmeklik diğer beyaz buğday
|2,058
|2,071
|Düşük vasıflı durum buğdayı
|2,046
|2,201
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpa
|1,688
|1,716
|Yulaf
|2,307
|2,384
|Mısır
|1,819
|1,827
|BAKLİYATLAR
|Nohut
|4,212
|5,000
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat
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