Konya Ticaret Borsası
11.03.2021 17:21 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:34
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,102-2,229 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,102-2,229 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,102
|2,229
|Ekmeklik diğer buğday
|2,064
|2,154
|Düşük vasıflı buğday
|2,037
|2,100
|Makarnalık buğdaylar
|2,205
|2,270
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|1,685
|1,717
|Yulaf
|2,247
|2,247
|Mısır
|1,812
|1,854
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|6,223
|6,223
Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin
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