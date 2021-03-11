Konya Ticaret Borsası
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Konya Ticaret Borsası

11.03.2021 17:21 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:34
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,102-2,229 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,102-2,229 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday 2,102 2,229
Ekmeklik diğer buğday 2,064 2,154
Düşük vasıflı buğday 2,037 2,100
Makarnalık buğdaylar 2,205 2,270
DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar 1,685 1,717
Yulaf 2,247 2,247
Mısır 1,812 1,854
BAKLİYATLAR

Fasulye 6,223 6,223

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin

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