Konya Ticaret Borsası
09.03.2021 16:15 | Son Güncelleme: 09.03.2021 16:20
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,164-2,267 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,164-2,267 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Durum buğdayı
|2,211
|2,267
|Ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğday
|2,164
|2,267
|Ekmeklik diğer beyaz buğday
|2,264
|2,264
|Düşük vasıflı durum buğdayı
|2,200
|2,273
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpa
|1,701
|1,727
|Çavdar
|1,800
|1,800
|Yulaf
|2,150
|2,150
|Mısır
|1,815
|1,825
|BAKLİYATLAR
|Nohut
|4,169
|4,380
|Fasulye
|7,064
|7,064
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat
Haber Yorumları
500