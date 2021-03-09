Konya Ticaret Borsası
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Konya Ticaret Borsası

09.03.2021 16:15 | Son Güncelleme: 09.03.2021 16:20
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,164-2,267 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,164-2,267 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Durum buğdayı 2,211 2,267
Ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğday 2,164 2,267
Ekmeklik diğer beyaz buğday 2,264 2,264
Düşük vasıflı durum buğdayı 2,200 2,273
DİĞER HUBUBATLAR

Arpa 1,701 1,727
Çavdar 1,800 1,800
Yulaf 2,150 2,150
Mısır 1,815 1,825
BAKLİYATLAR

Nohut 4,169 4,380
Fasulye 7,064 7,064

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

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