Konya Ticaret Borsası
05.03.2021 15:53 | Son Güncelleme: 05.03.2021 15:56
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,144-2,280 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,144-2,280 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,144
|2,280
|Ekmeklik diğer buğday
|2,105
|2,355
|Düşük vasıflı buğday
|2,100
|2,100
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|1,683
|1,702
|Mısır
|1,761
|1,811
Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin
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