Konya Ticaret Borsası
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Konya Ticaret Borsası

05.03.2021 15:53 | Son Güncelleme: 05.03.2021 15:56
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,144-2,280 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,144-2,280 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday 2,144 2,280
Ekmeklik diğer buğday 2,105 2,355
Düşük vasıflı buğday 2,100 2,100
DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar 1,683 1,702
Mısır 1,761 1,811

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin

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