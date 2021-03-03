Konya Ticaret Borsası
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Konya Ticaret Borsası

03.03.2021 16:49 | Son Güncelleme: 03.03.2021 16:52
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,209 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,209 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Durum buğdayı 2,289 2,289
Ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğday 2,209 2,209
Ekmeklik diğer beyaz buğday 2,230 2,230
Düşük vasıflı durum buğdayı 2,220 2,250
DİĞER HUBUBATLAR

Arpa 1,685 1,699
Yulaf 2,341 2,341
Mısır 1,786 1,803
BAKLİYATLAR

Nohut 4,152 4,152
Fasulye 7,389 7,389

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

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