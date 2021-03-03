Konya Ticaret Borsası
03.03.2021 16:49 | Son Güncelleme: 03.03.2021 16:52
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,209 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,209 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Durum buğdayı
|2,289
|2,289
|Ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğday
|2,209
|2,209
|Ekmeklik diğer beyaz buğday
|2,230
|2,230
|Düşük vasıflı durum buğdayı
|2,220
|2,250
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpa
|1,685
|1,699
|Yulaf
|2,341
|2,341
|Mısır
|1,786
|1,803
|BAKLİYATLAR
|Nohut
|4,152
|4,152
|Fasulye
|7,389
|7,389
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat
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