Konya Ticaret Borsası
01.03.2021 13:55 | Son Güncelleme: 01.03.2021 13:58
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,300 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,300 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Durum buğdayı
|2,304
|2,304
|Ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğday
|2,300
|2,300
|Ekmeklik diğer beyaz buğday
|2,362
|2,362
|Düşük vasıflı durum buğdayı
|2,050
|2,213
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpa
|1,683
|1,716
|Yulaf
|2,351
|2,426
|Mısır
|1,802
|1,807
|BAKLİYATLAR
|Nohut
|4,087
|4,212
|Fasulye
|7,115
|7,115
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat
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