Konya Ticaret Borsası
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Konya Ticaret Borsası

01.03.2021 13:55 | Son Güncelleme: 01.03.2021 13:58
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,300 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,300 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Durum buğdayı 2,304 2,304
Ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğday 2,300 2,300
Ekmeklik diğer beyaz buğday 2,362 2,362
Düşük vasıflı durum buğdayı 2,050 2,213
DİĞER HUBUBATLAR

Arpa 1,683 1,716
Yulaf 2,351 2,426
Mısır 1,802 1,807
BAKLİYATLAR

Nohut 4,087 4,212
Fasulye 7,115 7,115

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

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