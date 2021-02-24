Konya Ticaret Borsası
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Konya Ticaret Borsası

24.02.2021 14:43 | Son Güncelleme: 24.02.2021 14:46
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,106 ile 2,263 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,106 ile 2,263 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday 2,106 2,263
Ekmeklik diğer buğday 2,110 2,110
Düşük vasıflı buğday 2,101 2,160
DİĞER HUBUBATLAR

Arpa 1,691 1,694
Mısır 1,799 1,823
BAKLİYATLAR

Fasulye 6,551 7,427

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın

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