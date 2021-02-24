Konya Ticaret Borsası
24.02.2021 14:43 | Son Güncelleme: 24.02.2021 14:46
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,106 ile 2,263 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,106 ile 2,263 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,106
|2,263
|Ekmeklik diğer buğday
|2,110
|2,110
|Düşük vasıflı buğday
|2,101
|2,160
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpa
|1,691
|1,694
|Mısır
|1,799
|1,823
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|6,551
|7,427
Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın
Haber Yorumları
500