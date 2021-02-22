Konya Ticaret Borsası
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Konya Ticaret Borsası

22.02.2021 14:33 | Son Güncelleme: 22.02.2021 14:36
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,185 ile 2,296 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,185 ile 2,296 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday 2,185 2,296
Ekmeklik diğer buğday 2,119 2,121
Düşük vasıflı buğday 2,119 2,179
DİĞER HUBUBATLAR

Arpa 1,692 1,700
Mısır 1,760 1,817

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın

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