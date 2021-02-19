Konya Ticaret Borsası
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Konya Ticaret Borsası

19.02.2021 15:25 | Son Güncelleme: 19.02.2021 15:28
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,144-2,253 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,144-2,253 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday 2,144 2,253
Düşük vasıflı buğday 2,103 2,255
Makarnalık buğday 2,461 2,461
DİĞER HUBUBATLAR

Mısır 1,783 1,789
Arpa 1,692 1,716

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin

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