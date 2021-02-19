Konya Ticaret Borsası
19.02.2021 15:25 | Son Güncelleme: 19.02.2021 15:28
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,144-2,253 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,144-2,253 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,144
|2,253
|Düşük vasıflı buğday
|2,103
|2,255
|Makarnalık buğday
|2,461
|2,461
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,783
|1,789
|Arpa
|1,692
|1,716
Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin
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