Konya Ticaret Borsası
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Konya Ticaret Borsası

18.02.2021 15:37 | Son Güncelleme: 18.02.2021 15:40
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,105-2,225 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,105-2,225 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday 2,105 2,225
Ekmeklik diğer buğday 2,101 2,200
Düşük vasıflı buğday 2,101 2,101
DİĞER HUBUBATLAR

Arpa 1,688 1,712
Mısır 1,789

 1,814

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın

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