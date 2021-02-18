Konya Ticaret Borsası
18.02.2021 15:37 | Son Güncelleme: 18.02.2021 15:40
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,105-2,225 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,105-2,225 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,105
|2,225
|Ekmeklik diğer buğday
|2,101
|2,200
|Düşük vasıflı buğday
|2,101
|2,101
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpa
|1,688
|1,712
|Mısır
|1,789
|1,814
Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın
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