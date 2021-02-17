Konya Ticaret Borsası
17.02.2021 13:23 | Son Güncelleme: 17.02.2021 13:26
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,189 ila 2,332 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,189 ila 2,332 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğday
|2,189
|2,332
|Ekmeklik diğer beyaz buğday
|2,261
|2,261
|Düşük vasıflı buğday
|2,100
|2,100
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpa
|1,717
|1,722
|Mısır
|1,804
|1,814
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat
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