Konya Ticaret Borsası
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Konya Ticaret Borsası

17.02.2021 13:23 | Son Güncelleme: 17.02.2021 13:26
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,189 ila 2,332 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,189 ila 2,332 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğday 2,189 2,332
Ekmeklik diğer beyaz buğday 2,261 2,261
Düşük vasıflı buğday 2,100 2,100
DİĞER HUBUBATLAR

Arpa 1,717 1,722
Mısır 1,804 1,814

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

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