Konya Ticaret Borsası
11.02.2021 14:31 | Son Güncelleme: 11.02.2021 14:35
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,150-2,371 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,150-2,371 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,150
|2,371
|Ekmeklik diğer buğday
|2,109
|2,290
|Düşük vasıflı buğday
|2,064
|2,240
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpa
|1,693
|1,715
|Mısır
|1,782
|1,809
Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın
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