Konya Ticaret Borsası
10.02.2021 15:43 | Son Güncelleme: 10.02.2021 15:47
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,338 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,338 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Durum buğdayı
|2,401
|2,401
|Ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğday
|2,338
|2,338
|Ekmeklik diğer beyaz buğday
|2,301
|2,301
|Düşük vasıflı buğday
|2,324
|2,372
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpa
|1,680
|1,697
|Mısır
|1,772
|1,788
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat
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