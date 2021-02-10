Konya Ticaret Borsası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Konya Ticaret Borsası

10.02.2021 15:43 | Son Güncelleme: 10.02.2021 15:47
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,338 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,338 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Durum buğdayı 2,401 2,401
Ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğday 2,338 2,338
Ekmeklik diğer beyaz buğday 2,301 2,301
Düşük vasıflı buğday 2,324 2,372
DİĞER HUBUBATLAR

Arpa 1,680 1,697
Mısır 1,772 1,788

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özcan Özel Bülent Turan Muharrem İnce Devlet Bahçeli
Magazin Hande Erçel Selami Şahin Acun Ilıcalı Hüner Coşkuner
Spor Erol Bulut Fatih Terim Tolga Ciğerci Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Uzay Milli Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Konya Ticaret Borsası - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 15:48:34. #1.16#
title