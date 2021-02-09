Konya Ticaret Borsası
09.02.2021 16:05 | Son Güncelleme: 09.02.2021 16:08
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,315 ila 2,316 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,315 ila 2,316 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Durum buğdayı
|2,393
|2,418
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,315
|2,316
|Ekmeklik diğer beyaz buğday
|2,136
|2,192
|Düşük vasıflı buğday
|2,173
|2,431
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpa
|1,671
|1,692
|Yulaf
|2,107
|2,321
|Mısır
|1,799
|1,802
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|6,200
|7,649
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat
Haber Yorumları
500