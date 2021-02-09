Konya Ticaret Borsası
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Konya Ticaret Borsası

09.02.2021 16:05 | Son Güncelleme: 09.02.2021 16:08
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,315 ila 2,316 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,315 ila 2,316 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Durum buğdayı 2,393 2,418
Ekmeklik kırmızı sert buğday 2,315 2,316
Ekmeklik diğer beyaz buğday 2,136 2,192
Düşük vasıflı buğday 2,173 2,431
DİĞER HUBUBATLAR

Arpa 1,671 1,692
Yulaf 2,107 2,321
Mısır 1,799 1,802
BAKLİYATLAR

Fasulye 6,200 7,649

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

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