Konya Ticaret Borsası
08.02.2021 15:25 | Son Güncelleme: 08.02.2021 15:28
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,169-2,279 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,169-2,279 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,169
|2,279
|Ekmeklik diğer buğday
|2,155
|2,342
|Düşük vasıflı buğday
|2,158
|2,226
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpa
|1,651
|1,728
|Mısır
|1,605
|1,811
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|6,600
|7,638
Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın
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