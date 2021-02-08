Konya Ticaret Borsası
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Konya Ticaret Borsası

08.02.2021 15:25 | Son Güncelleme: 08.02.2021 15:28
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,169-2,279 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,169-2,279 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday 2,169 2,279
Ekmeklik diğer buğday 2,155 2,342
Düşük vasıflı buğday 2,158 2,226
DİĞER HUBUBATLAR

Arpa 1,651 1,728
Mısır 1,605 1,811
BAKLİYATLAR

Fasulye 6,600 7,638

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın

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