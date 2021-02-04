Konya Ticaret Borsası
04.02.2021 15:59 | Son Güncelleme: 04.02.2021 16:02
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,215-2,291 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,215-2,291 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,215
|2,291
|Ekmeklik diğer buğday
|2,152
|2,342
|Düşük vasıflı buğday
|2,263
|2,263
|Makarnalık buğday
|2,389
|2,531
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpa
|1,723
|1,738
|Mısır
|1,791
|1,870
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|7,638
|7,955
Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın
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