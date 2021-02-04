Konya Ticaret Borsası
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Konya Ticaret Borsası

04.02.2021 15:59 | Son Güncelleme: 04.02.2021 16:02
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,215-2,291 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,215-2,291 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday 2,215 2,291
Ekmeklik diğer buğday 2,152 2,342
Düşük vasıflı buğday 2,263 2,263
Makarnalık buğday 2,389 2,531
DİĞER HUBUBATLAR

Arpa 1,723 1,738
Mısır 1,791 1,870
BAKLİYATLAR

Fasulye 7,638 7,955

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın

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