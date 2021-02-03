Konya Ticaret Borsası
03.02.2021 12:43 | Son Güncelleme: 03.02.2021 12:46
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,283-2,300 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,283-2,300 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Durum buğdayı (2. derece)
|2,366
|2,457
|Durum buğdayı (3. derece)
|2,356
|2,362
|Ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğday
|2,283
|2,300
|Düşük vasıflı buğday
|2,350
|2,377
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpa
|1,713
|1,749
|Yulaf
|2,286
|2,286
|Mısır
|1,844
|1,853
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|7,932
|7,932
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat
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