Konya Ticaret Borsası
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Konya Ticaret Borsası

03.02.2021 12:43 | Son Güncelleme: 03.02.2021 12:46
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,283-2,300 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,283-2,300 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Durum buğdayı (2. derece) 2,366 2,457
Durum buğdayı (3. derece) 2,356 2,362
Ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğday 2,283 2,300
Düşük vasıflı buğday 2,350 2,377
DİĞER HUBUBATLAR

Arpa 1,713 1,749
Yulaf 2,286 2,286
Mısır 1,844 1,853
BAKLİYATLAR

Fasulye 7,932 7,932

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

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