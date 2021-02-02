Konya Ticaret Borsası
02.02.2021 16:17 | Son Güncelleme: 02.02.2021 16:20
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,233-2,305 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,233-2,305 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,233
|2,305
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|2,182
|2,182
|Ekmeklik diğer buğday
|2,30
|2,31
|Düşük vasıflı buğday
|2,22
|2,25
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpa
|1,728
|1,749
|Mısır
|1,688
|1,873
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|6,757
|6,757
Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın
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