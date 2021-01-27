Konya Ticaret Borsası
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Konya Ticaret Borsası

27.01.2021 18:41 | Son Güncelleme: 27.01.2021 18:44
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,209-2,285 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,209-2,285 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday 2,209 2,285
Ekmeklik diğer buğday 2,169 2,237
Düşük vasıflı buğday 2,200 2,219
Makarnalık buğday 2,424 2,453
DİĞER HUBUBATLAR

Arpa 1,697 1,750
Mısır 1,811 1,863
BAKLİYATLAR

Fasulye 8,021 8,021

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin

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